DESK (DESK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00057428 24h alacsony $ 0.00058338 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00474878 Legalacsonyabb ár $ 0.00056502 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -0.43% Árváltozás (7D) -20.07%

DESK (DESK) valós idejű ár: $0.0005744. Az elmúlt 24 órában, a(z)DESK legalacsonyabb ára $ 0.00057428, legmagasabb ára pedig $ 0.00058338 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DESK valaha volt legmagasabb ára $ 0.00474878, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00056502 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DESK változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -0.43% az elmúlt 24 órában, és -20.07% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

DESK (DESK) piaci információk

Piaci érték $ 530.72K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 574.40K Forgalomban lévő készlet 923.96M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0

A(z) DESK jelenlegi piaci plafonja $ 530.72K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DESK keringésben lévő tokenszáma 923.96M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 574.40K.