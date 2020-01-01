Deq Staked AVAIL (STAVAIL) tokenomikai adatai

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Deq Staked AVAIL (STAVAIL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Deq Staked AVAIL (STAVAIL) tokennel kapcsolatos információk

Deq is a decentralized finance application that offers native liquid staking for Avail tokens on the Ethereum L1 chain. It allows users to mint stAVAIL tokens using Avail ERC20 tokens, which accrue staking rewards from the Avail data availability chain. stAVAIL tokens are an yield-bearing asset that can then be seamlessly used in other decentralized finance applications such as lending and options markets as a non-rebasing token.

https://deq.fi

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Deq Staked AVAIL (STAVAIL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 358.87K
$ 358.87K$ 358.87K
Teljes tokenszám:
$ 29.19M
$ 29.19M$ 29.19M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 29.19M
$ 29.19M$ 29.19M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 358.87K
$ 358.87K$ 358.87K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.186304
$ 0.186304$ 0.186304
Minden idők mélypontja:
$ 0.00424246
$ 0.00424246$ 0.00424246
Jelenlegi ár:
$ 0.01229457
$ 0.01229457$ 0.01229457

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Deq Staked AVAIL (STAVAIL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó STAVAIL tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező STAVAIL token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) STAVAIL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) STAVAIL token élő árfolyamát!

STAVAIL árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) STAVAIL kapcsán? STAVAIL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.