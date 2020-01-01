Deq Staked AVAIL (STAVAIL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Deq Staked AVAIL (STAVAIL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) tokennel kapcsolatos információk Deq is a decentralized finance application that offers native liquid staking for Avail tokens on the Ethereum L1 chain. It allows users to mint stAVAIL tokens using Avail ERC20 tokens, which accrue staking rewards from the Avail data availability chain. stAVAIL tokens are an yield-bearing asset that can then be seamlessly used in other decentralized finance applications such as lending and options markets as a non-rebasing token. Hivatalos webhely: https://deq.fi Vásárolj most STAVAIL tokent!

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Deq Staked AVAIL (STAVAIL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 358.87K $ 358.87K $ 358.87K Teljes tokenszám: $ 29.19M $ 29.19M $ 29.19M Keringésben lévő tokenszám: $ 29.19M $ 29.19M $ 29.19M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 358.87K $ 358.87K $ 358.87K Minden idők csúcspontja: $ 0.186304 $ 0.186304 $ 0.186304 Minden idők mélypontja: $ 0.00424246 $ 0.00424246 $ 0.00424246 Jelenlegi ár: $ 0.01229457 $ 0.01229457 $ 0.01229457 További tudnivalók a(z) Deq Staked AVAIL (STAVAIL) áráról

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Deq Staked AVAIL (STAVAIL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó STAVAIL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező STAVAIL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) STAVAIL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) STAVAIL token élő árfolyamát!

