A(z) élő Deputy Dawgs ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) DDAWGS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DDAWGS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: DDAWGS

DDAWGS árinformációk

Mi a(z) DDAWGS

DDAWGS fehér könyv

DDAWGS hivatalos webhely

DDAWGS tokenomikai adatai

DDAWGS árelőrejelzés

Deputy Dawgs Logó

Deputy Dawgs Ár (DDAWGS)

Nem listázott

1 DDAWGS-USD élő ár:

--
----
-0.70%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Deputy Dawgs (DDAWGS) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:08:26 (UTC+8)

Deputy Dawgs (DDAWGS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.72%

-7.03%

-7.03%

Deputy Dawgs (DDAWGS) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)DDAWGS legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DDAWGS valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DDAWGS változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -0.72% az elmúlt 24 órában, és -7.03% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Deputy Dawgs (DDAWGS) piaci információk

$ 1.48M
$ 1.48M$ 1.48M

--
----

$ 1.48M
$ 1.48M$ 1.48M

313.00B
313.00B 313.00B

313,000,000,000.0
313,000,000,000.0 313,000,000,000.0

A(z) Deputy Dawgs jelenlegi piaci plafonja $ 1.48M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DDAWGS keringésben lévő tokenszáma 313.00B, és a teljes tokenszám 313000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.48M.

Deputy Dawgs (DDAWGS) árelőzmények USD

A(z) Deputy DawgsUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Deputy Dawgs USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Deputy Dawgs USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Deputy Dawgs USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-0.72%
30 nap$ 0-13.40%
60 nap$ 0-22.69%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Deputy Dawgs (DDAWGS)

Deputy Dawgs ($DDawgs) emerges as a vanguard in the Web3 gaming sphere, operating on the Ethereum network (ERC20) and pushing the boundaries of NFT gaming, AI integration, and enhanced security. This platform is a nexus where gaming enthusiasts, collectors, and tech-savvy individuals unite, exploring an ecosystem that blends the thrill of gaming with the innovation of blockchain technology. Our mission is to create an interactive, immersive gaming universe, bolstered by our native $DDawgs tokens and a variety of exclusive, evolving NFTs.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Deputy Dawgs (DDAWGS) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Deputy Dawgs árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Deputy Dawgs (DDAWGS) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Deputy Dawgs (DDAWGS) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Deputy Dawgs rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Deputy Dawgs árelőrejelzését most!

DDAWGS helyi valutákra

Deputy Dawgs (DDAWGS) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Deputy Dawgs (DDAWGS) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DDAWGS token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Deputy Dawgs (DDAWGS)

Mennyit ér ma a(z) Deputy Dawgs (DDAWGS)?
A(z) élő DDAWGS ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) DDAWGS ára a(z) USD esetében?
A(z) DDAWGS jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Deputy Dawgs piaci plafonja?
A(z) DDAWGS piaci plafonja $ 1.48M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) DDAWGS keringésben lévő tokenszáma?
A(z) DDAWGS keringésben lévő tokenszáma 313.00B USD.
Mi volt a(z) DDAWGS mindenkori legmagasabb ára?
A(z) DDAWGS mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) DDAWGS mindenkori legmagasabb ár?
A(z) DDAWGS mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) DDAWGS kereskedési volumene?
A(z) DDAWGS élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) DDAWGS ára emelkedni fog idén?
A(z) DDAWGS a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) DDAWGS árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:08:26 (UTC+8)

Deputy Dawgs (DDAWGS) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

