Piacok
A(z) élő Depot App ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) DEPOT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DEPOT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: DEPOT

DEPOT árinformációk

Mi a(z) DEPOT

DEPOT fehér könyv

DEPOT hivatalos webhely

DEPOT tokenomikai adatai

DEPOT árelőrejelzés

Depot App Logó

Depot App Ár (DEPOT)

Nem listázott

1 DEPOT-USD élő ár:

$0.00015384
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Depot App (DEPOT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:08:19 (UTC+8)

Depot App (DEPOT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
24h alacsony
$ 0
24h magas

$ 0
$ 0
$ 0.01573771
$ 0
--

--

+0.05%

+0.05%

Depot App (DEPOT) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)DEPOT legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DEPOT valaha volt legmagasabb ára $ 0.01573771, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DEPOT változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és +0.05% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Depot App (DEPOT) piaci információk

$ 12.31K
--
$ 15.38K
80.00M
100,000,000.0
A(z) Depot App jelenlegi piaci plafonja $ 12.31K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DEPOT keringésben lévő tokenszáma 80.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 15.38K.

Depot App (DEPOT) árelőzmények USD

A(z) Depot AppUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Depot App USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Depot App USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Depot App USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0-92.67%
60 nap$ 0-96.70%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Depot App (DEPOT)

Depot is an ecosystem app that solves crypto’s three biggest problems: it’s too complex, too risky, and it lacks fresh liquidity.

We’re building an all-in-one platform designed for everyday people — not just crypto pros. Depot makes it easy to minimize risks and maximize returns with just a few clicks, no matter your level of experience. A massive market, and almost no real competition.

It features a cutting-edge Tourist App, Trader’s Suite, Deboard, Auto Leverage, Drag & Drop Toolkit, Incubator, Ghosty the Assistant, Fiat On/Off Ramp, Detective, Tax Agent, Autotrader, Yield Generator, and more.

Radically simple. Brilliantly interconnected. Accessible to any mindset, intelligence, or investment size.

Welcome to Depot.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Depot App (DEPOT) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Depot App árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Depot App (DEPOT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Depot App (DEPOT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Depot App rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Depot App árelőrejelzését most!

DEPOT helyi valutákra

Depot App (DEPOT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Depot App (DEPOT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DEPOT token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Depot App (DEPOT)

Mennyit ér ma a(z) Depot App (DEPOT)?
A(z) élő DEPOT ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) DEPOT ára a(z) USD esetében?
A(z) DEPOT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Depot App piaci plafonja?
A(z) DEPOT piaci plafonja $ 12.31K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) DEPOT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) DEPOT keringésben lévő tokenszáma 80.00M USD.
Mi volt a(z) DEPOT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) DEPOT mindenkori legmagasabb ára 0.01573771 USD.
Mi volt a(z) DEPOT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) DEPOT mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) DEPOT kereskedési volumene?
A(z) DEPOT élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) DEPOT ára emelkedni fog idén?
A(z) DEPOT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) DEPOT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Depot App (DEPOT) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

