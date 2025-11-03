Depot App (DEPOT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.01573771 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) +0.05%

Depot App (DEPOT) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)DEPOT legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DEPOT valaha volt legmagasabb ára $ 0.01573771, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DEPOT változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és +0.05% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Depot App (DEPOT) piaci információk

Piaci érték $ 12.31K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 15.38K Forgalomban lévő készlet 80.00M Teljes tokenszám 100,000,000.0

A(z) Depot App jelenlegi piaci plafonja $ 12.31K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DEPOT keringésben lévő tokenszáma 80.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 15.38K.