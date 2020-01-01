DePlan (DPLN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) DePlan (DPLN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

DePlan (DPLN) tokennel kapcsolatos információk DePlan is a protocol that lets customers use their favorite apps and services without subscriptions and makes product monetization for developers easier. Better for Users. Better for Builders. Welcome to the sustainable Internet without subscriptions. Hivatalos webhely: https://deplan.xyz Fehér könyv: https://deplan.xyz/whitepaper Vásárolj most DPLN tokent!

DePlan (DPLN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) DePlan (DPLN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 53.23K $ 53.23K $ 53.23K Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 5.58M $ 5.58M $ 5.58M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 954.77K $ 954.77K $ 954.77K Minden idők csúcspontja: $ 2.13 $ 2.13 $ 2.13 Minden idők mélypontja: $ 0.00874859 $ 0.00874859 $ 0.00874859 Jelenlegi ár: $ 0.00954907 $ 0.00954907 $ 0.00954907 További tudnivalók a(z) DePlan (DPLN) áráról

DePlan (DPLN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) DePlan (DPLN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DPLN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DPLN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DPLN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DPLN token élő árfolyamát!

DPLN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DPLN kapcsán? DPLN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DPLN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

