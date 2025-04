Mi a(z) DEPIN (DEPIN)

DEPIN is Airmoney Degn Official Token Degn is first DePIN hardware wallet built for the trenches. Degn allows you to : - run nodes - stake assets - gamble - trade perps DEPIN powers Proof-of-Activity on Degn hardware allowing you to earn rewards for all your on-chain activity on device. Degn performs regular buybacks of token 50% profit of hardware sales is used to buyback 50% of trading fees are also set aside for buyback These are then used to fulfill PoA rewards

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

DEPIN (DEPIN) Erőforrás Hivatalos webhely