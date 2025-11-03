TőzsdeDEX+
A(z) élő Dephaser JPY ár ma 0.00649824 USD. Kövesd nyomon a(z) JPYT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) JPYT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: JPYT

JPYT árinformációk

Mi a(z) JPYT

JPYT fehér könyv

JPYT hivatalos webhely

JPYT tokenomikai adatai

JPYT árelőrejelzés

Dephaser JPY Logó

Dephaser JPY Ár (JPYT)

Nem listázott

1 JPYT-USD élő ár:

$0.00649824
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Dephaser JPY (JPYT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:08:05 (UTC+8)

Dephaser JPY (JPYT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00642616
24h alacsony
$ 0.00655419
24h magas

$ 0.00642616
$ 0.00655419
$ 0.00682267
$ 0.00631154
-0.05%

-0.01%

-0.48%

-0.48%

Dephaser JPY (JPYT) valós idejű ár: $0.00649824. Az elmúlt 24 órában, a(z)JPYT legalacsonyabb ára $ 0.00642616, legmagasabb ára pedig $ 0.00655419 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) JPYT valaha volt legmagasabb ára $ 0.00682267, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00631154 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) JPYT változása a következő volt: -0.05% az elmúlt órában, -0.01% az elmúlt 24 órában, és -0.48% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Dephaser JPY (JPYT) piaci információk

$ 163.27K
--
$ 163.27K
25.34M
25,340,305.725217
A(z) Dephaser JPY jelenlegi piaci plafonja $ 163.27K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) JPYT keringésben lévő tokenszáma 25.34M, és a teljes tokenszám 25340305.725217. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 163.27K.

Dephaser JPY (JPYT) árelőzmények USD

A(z) Dephaser JPYUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Dephaser JPY USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0001412782.
A(z) Dephaser JPY USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0002151196.
A(z) Dephaser JPY USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-0.01%
30 nap$ -0.0001412782-2.17%
60 nap$ -0.0002151196-3.31%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Dephaser JPY (JPYT)

DePhaser is a cutting-edge decentralized finance (DeFi) platform designed to transform the way people interact with digital assets and conduct cross-border transactions. At the heart of this innovation is JPYT, the world’s first algorithmic YEN stablecoin pegged 1:1 to the Japanese YEN (¥). Unlike traditional stablecoins, JPYT is backed by fully locked USDT (Tether), ensuring a high level of security, transparency, and trust for its users. Through DePhaser, individuals and businesses can seamlessly lock in USDT and mint JPYT, allowing them to hold and transact in a currency that mirrors the stability of the Yen while operating natively within the Web3 ecosystem. This mechanism provides a powerful tool for those who wish to avoid volatility in the crypto market while still benefiting from the efficiency, accessibility, and inclusivity of blockchain technology.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Dephaser JPY (JPYT) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Dephaser JPY árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Dephaser JPY (JPYT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Dephaser JPY (JPYT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Dephaser JPY rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Dephaser JPY árelőrejelzését most!

JPYT helyi valutákra

Dephaser JPY (JPYT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Dephaser JPY (JPYT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) JPYT token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Dephaser JPY (JPYT)

Mennyit ér ma a(z) Dephaser JPY (JPYT)?
A(z) élő JPYT ár a(z) USD esetében 0.00649824 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) JPYT ára a(z) USD esetében?
A(z) JPYT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00649824. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Dephaser JPY piaci plafonja?
A(z) JPYT piaci plafonja $ 163.27K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) JPYT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) JPYT keringésben lévő tokenszáma 25.34M USD.
Mi volt a(z) JPYT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) JPYT mindenkori legmagasabb ára 0.00682267 USD.
Mi volt a(z) JPYT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) JPYT mindenkori legalacsonyabb ára 0.00631154 USD.
Mekkora a(z) JPYT kereskedési volumene?
A(z) JPYT élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) JPYT ára emelkedni fog idén?
A(z) JPYT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) JPYT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:08:05 (UTC+8)

Dephaser JPY (JPYT) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

