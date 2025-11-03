Dephaser JPY (JPYT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00642616 24h alacsony $ 0.00655419 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00682267 Legalacsonyabb ár $ 0.00631154 Árváltozás (1H) -0.05% Árváltozás (1D) -0.01% Árváltozás (7D) -0.48%

Dephaser JPY (JPYT) valós idejű ár: $0.00649824. Az elmúlt 24 órában, a(z)JPYT legalacsonyabb ára $ 0.00642616, legmagasabb ára pedig $ 0.00655419 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) JPYT valaha volt legmagasabb ára $ 0.00682267, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00631154 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) JPYT változása a következő volt: -0.05% az elmúlt órában, -0.01% az elmúlt 24 órában, és -0.48% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Dephaser JPY (JPYT) piaci információk

Piaci érték $ 163.27K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 163.27K Forgalomban lévő készlet 25.34M Teljes tokenszám 25,340,305.725217

A(z) Dephaser JPY jelenlegi piaci plafonja $ 163.27K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) JPYT keringésben lévő tokenszáma 25.34M, és a teljes tokenszám 25340305.725217. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 163.27K.