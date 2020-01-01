DePay (DEPAY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) DePay (DEPAY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

DePay (DEPAY) tokennel kapcsolatos információk DePay pioneers Web3 Payments with the power of DeFi. Driving mass adoption of blockchain based payments, DePay merges the core ideas of decentralization and interoperability with state-of-the-art Web3 technologies. The first truly decentralized multichain payment protocol built on DeFi. ETHOnline finalist, made in Switzerland (Crypto Valley). DePay tools include: Payments: Accept Cryptocurrencies

Sales: Sell your Token

Donations: Receive Crypto support

Subscriptions: Recurring payments

Swap: Best price swap

Payroll: Payroll streams

Wallet: Payments & DeFi

Credit: Streams as collateral

DePay PRO: Analytics & Insights The DePay difference Chain Agnostic (Multichain) DePay is extensible around any blockchain, ensuring a competitive cross-chain future.

Permissionless No one can be technically excluded from using DePay and no registration is required.

Trustless Every intermediate step is replaced by smart contracts which are connected to decentralized liquidity pools.

Easy to use Our ambition was to create an even easier user experience than you're used to from shopping in current non-crypto e-commerce stores.

Open Source The DePay protocol will always remain open source.

Hivatalos webhely: https://depay.com/ Fehér könyv: https://depay.com/whitepaper

DePay (DEPAY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) DePay (DEPAY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Teljes tokenszám: $ 57.03M $ 57.03M $ 57.03M Keringésben lévő tokenszám: $ 6.66M $ 6.66M $ 6.66M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 11.22M $ 11.22M $ 11.22M Minden idők csúcspontja: $ 7.78 $ 7.78 $ 7.78 Minden idők mélypontja: $ 0.083012 $ 0.083012 $ 0.083012 Jelenlegi ár: $ 0.196665 $ 0.196665 $ 0.196665 További tudnivalók a(z) DePay (DEPAY) áráról

DePay (DEPAY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) DePay (DEPAY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DEPAY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DEPAY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DEPAY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DEPAY token élő árfolyamát!

DEPAY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DEPAY kapcsán? DEPAY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DEPAY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

