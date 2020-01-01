Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) tokennel kapcsolatos információk $D.O.G.E inspired by Elon Musk and Donald Trump's establishment of a department called the Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) D.O.G.E based on the playful spirit of the original D.O.G.E coin while integrating Elon Musk and Donald Trump's posts of the upcoming Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) spearheaded by Elon Musk the man who sent D.O.G.E to the moon. Get ready to see $DOGE everywhere you look, because D.O.G.E here to stay. Hold on tight! It's Department of Government Efficiency Hivatalos webhely: https://departmentofgovernmentefficiency.vip/ Vásárolj most D.O.G.E tokent!

Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 93.98K $ 93.98K $ 93.98K Teljes tokenszám: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 93.98K $ 93.98K $ 93.98K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) áráról

Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó D.O.G.E tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező D.O.G.E token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) D.O.G.E tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) D.O.G.E token élő árfolyamát!

D.O.G.E árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) D.O.G.E kapcsán? D.O.G.E-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) D.O.G.E tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

