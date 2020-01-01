Department Of Gains Coin (D.O.G.C) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Department Of Gains Coin (D.O.G.C) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Department Of Gains Coin (D.O.G.C) tokennel kapcsolatos információk At Department of Gains Coin ($D.O.G.C), we are not just launching another Cryptocurrency token-were building a movement. A movement rooted in honesty, integrity, and community, designed to bridge the gap between fitness, wellness, and the digital economy. Our vision is clear: to create real world utility for $D.O.G.C by forging strong partnerships with fitness professionals, wellness brands, and supplement companies. We believe in strength through unity, ensuring that every step forward is taken with transparency and purpose. As we grow, we are laying the foundation for: Staking & Rewards Programs to empower our holders. Liquidity Pools to enhance stability & accessibility. EFT Cards for real world usability. Business Partnerships to integrate $D.O.G.C into the Fitness & Wellness Industry. But beyond the tech, our community is our strength. Every decision we make is driven by the passion and trust of those who believe in the future we are building together. We don't overpromise-we deliver. Hivatalos webhely: https://dogccrypto.com/ Fehér könyv: https://dogccrypto.com/d-o-g-c-whitepaper Vásárolj most D.O.G.C tokent!

Department Of Gains Coin (D.O.G.C) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Department Of Gains Coin (D.O.G.C) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 86.27K $ 86.27K $ 86.27K Teljes tokenszám: $ 921.52M $ 921.52M $ 921.52M Keringésben lévő tokenszám: $ 921.52M $ 921.52M $ 921.52M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 86.27K $ 86.27K $ 86.27K Minden idők csúcspontja: $ 0.00131648 $ 0.00131648 $ 0.00131648 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Department Of Gains Coin (D.O.G.C) áráról

Department Of Gains Coin (D.O.G.C) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Department Of Gains Coin (D.O.G.C) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó D.O.G.C tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező D.O.G.C token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) D.O.G.C tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) D.O.G.C token élő árfolyamát!

D.O.G.C árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) D.O.G.C kapcsán? D.O.G.C-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) D.O.G.C tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

