DELI FM (DELIFM) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) DELI FM (DELIFM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

DELI FM (DELIFM) tokennel kapcsolatos információk

DELI FM is a Solana-based cryptocurrency project centered around a 24/7 AI-generated radio livestream. The radio show originated on the Radix chain, partially funded by Dan Hughes, founder and lead developer of the Radix DLT ecosystem. The stream is hosted by a fictional character named Buzz Shipmann, an anthropomorphic cardboard box who delivers surreal news, fictional advertisements, and music from the imaginary town of Deliverance, Kansas. $DELIFM is the native token associated with this project and is used to engage the community through gamified experiences, token-gated content, and upcoming utility integrations such as NFT airdrops and listener rewards. The stream operates autonomously via a complex automation stack, combining AI-generated content, dynamic overlays, and scheduled interactions. The project serves both as a crypto-native news/entertainment channel and a satirical commentary on the digital finance ecosystem.

Hivatalos webhely:
https://deliverxrd.com

DELI FM (DELIFM) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) DELI FM (DELIFM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 36.27K
$ 36.27K$ 36.27K
Teljes tokenszám:
$ 999.98M
$ 999.98M$ 999.98M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 899.80M
$ 899.80M$ 899.80M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 40.30K
$ 40.30K$ 40.30K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.00143754
$ 0.00143754$ 0.00143754
Minden idők mélypontja:
$ 0
$ 0$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0
$ 0$ 0

DELI FM (DELIFM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) DELI FM (DELIFM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó DELIFM tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező DELIFM token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) DELIFM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DELIFM token élő árfolyamát!

DELIFM árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DELIFM kapcsán? DELIFM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

