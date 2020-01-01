DELAY (DELAY) tokenomikai adatai
DELAY (DELAY) tokennel kapcsolatos információk
$DELAY is a community-owned and governed token that embraces the fun side of roadmap delays.
Currently based on the Radix network, it aims to expand across multiple chains.
With a fixed supply and token burns integrated into every interaction and partnership, $DELAY is designed to be highly deflationary.
Its champion: DeLay, the pyromaniac sloth, always ready to light things up and make you see the bright side of delays.
DELAY (DELAY) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) DELAY (DELAY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
DELAY (DELAY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) DELAY (DELAY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó DELAY tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező DELAY token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) DELAY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DELAY token élő árfolyamát!
DELAY árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DELAY kapcsán? DELAY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Miért érdemes a MEXC platformot választani?
A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.