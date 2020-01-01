Dejitaru Hoshi (HOSHI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Dejitaru Hoshi (HOSHI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Dejitaru Hoshi (HOSHI) tokennel kapcsolatos információk Hoshi is the guiding star of crypto. With its community ran structure and pure tokenomics, it sets the standard for cryptocurrency projects. No tax, renounced contract, and burned liquidity (locked forever) make it a safe choice. The fun and engaging community bring Hoshi to life. We are all made of stardust. We are all Hoshi! Dejitaru Hoshi embodies the decentralized nature and principles shared across the decentralized finance space. Community ran and community driven, together, we use the guiding light of the Dejitaru Hoshi (Star) to guide us. Hivatalos webhely: https://www.hoshitoken.com/ Vásárolj most HOSHI tokent!

Dejitaru Hoshi (HOSHI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Dejitaru Hoshi (HOSHI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 63.84K $ 63.84K $ 63.84K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 63.84K $ 63.84K $ 63.84K Minden idők csúcspontja: $ 0.00551356 $ 0.00551356 $ 0.00551356 Minden idők mélypontja: $ 0.00001472 $ 0.00001472 $ 0.00001472 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Dejitaru Hoshi (HOSHI) áráról

Dejitaru Hoshi (HOSHI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Dejitaru Hoshi (HOSHI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HOSHI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HOSHI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HOSHI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HOSHI token élő árfolyamát!

HOSHI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HOSHI kapcsán? HOSHI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) HOSHI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

