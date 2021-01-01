DeHub (DHB) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) DeHub (DHB) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

DeHub (DHB) tokennel kapcsolatos információk DeHub is a gaming and streaming protocol powered by its own DePIN of shared computing power, enabling truly censorship-resistant content hosting, transcoding, and delivery. It is designed to solve major challenges faced by legacy media apps, including centralised moderation, demonetisation, deplatforming, limited monetisation options, lack of data ownership, and restricted creative freedom for content creators worldwide. First launched in 2021 by a team of proven social media experts, gamers, and entrepreneurs. Hivatalos webhely: https://www.dehub.io Fehér könyv: https://docs.dhb.gg Vásárolj most DHB tokent!

DeHub (DHB) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) DeHub (DHB) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.78M $ 3.78M $ 3.78M Teljes tokenszám: $ 4.80B $ 4.80B $ 4.80B Keringésben lévő tokenszám: $ 4.80B $ 4.80B $ 4.80B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.78M $ 3.78M $ 3.78M Minden idők csúcspontja: $ 0.065827 $ 0.065827 $ 0.065827 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00078794 $ 0.00078794 $ 0.00078794 További tudnivalók a(z) DeHub (DHB) áráról

DeHub (DHB) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) DeHub (DHB) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DHB tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DHB token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DHB tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DHB token élő árfolyamát!

DHB árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DHB kapcsán? DHB-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DHB tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

