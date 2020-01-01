deGPT (DEGPT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) deGPT (DEGPT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

deGPT (DEGPT) tokennel kapcsolatos információk AI Agent // Advanced narrative analysis and real-time signal monitoring. deGPT leverages advanced AI and machine learning to track data, detect key insights, and deliver actionable insights, enabling users to make informed decisions and identify trends efficiently. deGPT tracks live data, detects critical insights, and optimizes processes with AI precision. Combining machine learning and narrative analysis, deGPT delivers actionable insights and uncovers emerging trends. Hivatalos webhely: https://degpt.fun/ Fehér könyv: https://terminal.degpt.fun/disclaimer Vásárolj most DEGPT tokent!

deGPT (DEGPT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) deGPT (DEGPT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 35.68K $ 35.68K $ 35.68K Teljes tokenszám: $ 999.51M $ 999.51M $ 999.51M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.51M $ 999.51M $ 999.51M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 35.68K $ 35.68K $ 35.68K Minden idők csúcspontja: $ 0.00392903 $ 0.00392903 $ 0.00392903 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) deGPT (DEGPT) áráról

deGPT (DEGPT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) deGPT (DEGPT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DEGPT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DEGPT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DEGPT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DEGPT token élő árfolyamát!

DEGPT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DEGPT kapcsán? DEGPT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DEGPT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

