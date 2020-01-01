DegenPad (DPAD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) DegenPad (DPAD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

DegenPad (DPAD) tokennel kapcsolatos információk Zero Fee, Fair Distribution, Not for Personal Gain Back to basics. We want to provide an avenue for dedicated Farcaster builders using $DEGEN to launch projects that are inclusive and accessible to the entire Farcaster community. Join us in empowering builders and fostering innovation! Hivatalos webhely: https://degenpad.app/ Vásárolj most DPAD tokent!

DegenPad (DPAD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) DegenPad (DPAD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 30.53K $ 30.53K $ 30.53K Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 20.67M $ 20.67M $ 20.67M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 147.65K $ 147.65K $ 147.65K Minden idők csúcspontja: $ 0.02920669 $ 0.02920669 $ 0.02920669 Minden idők mélypontja: $ 0.00130038 $ 0.00130038 $ 0.00130038 Jelenlegi ár: $ 0.00147926 $ 0.00147926 $ 0.00147926 További tudnivalók a(z) DegenPad (DPAD) áráról

DegenPad (DPAD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) DegenPad (DPAD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DPAD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DPAD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DPAD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DPAD token élő árfolyamát!

DPAD árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DPAD kapcsán? DPAD-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DPAD tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

