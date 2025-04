Mi a(z) DegenPad (DPAD)

Zero Fee, Fair Distribution, Not for Personal Gain Back to basics. We want to provide an avenue for dedicated Farcaster builders using $DEGEN to launch projects that are inclusive and accessible to the entire Farcaster community. Join us in empowering builders and fostering innovation!

DegenPad (DPAD) Erőforrás Hivatalos webhely