degenOS (DEGENOS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) degenOS (DEGENOS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

degenOS (DEGENOS) tokennel kapcsolatos információk DegenOS current main narrative - Community sourced co-created AI agent “Community-evolved consciousness” In the wake of OpenAI o3, degenOS is bluring the lines between AI consciousness and persona to create an AI agent whose sense of self evolves through community interaction. Each day, participants select the conversation fragments that are permanently woven into its memory, shaping how it thinks and communicates across all platforms-forever. Hivatalos webhely: https://dos.live Vásárolj most DEGENOS tokent!

degenOS (DEGENOS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) degenOS (DEGENOS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 84.88K $ 84.88K $ 84.88K Teljes tokenszám: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 84.88K $ 84.88K $ 84.88K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) degenOS (DEGENOS) áráról

degenOS (DEGENOS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) degenOS (DEGENOS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DEGENOS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DEGENOS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DEGENOS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DEGENOS token élő árfolyamát!

DEGENOS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DEGENOS kapcsán? DEGENOS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DEGENOS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

