degenerative SITCOM ($SITCOM) tokenomikai adatai

degenerative SITCOM ($SITCOM) tokennel kapcsolatos információk The first sitcom on the Solana chain. Starring characters from the Boys Club by Matt Furie. You can suggest any storyline in our Telegram channel using the /addtopic command. Currently, 10 preliminary scenes are available. Over time, we will expand the list of scenes and main characters. Hivatalos webhely: https://degenerative-sitcom.online/ Vásárolj most $SITCOM tokent!

degenerative SITCOM ($SITCOM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) degenerative SITCOM ($SITCOM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 373.67K $ 373.67K $ 373.67K Teljes tokenszám: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 373.67K $ 373.67K $ 373.67K Minden idők csúcspontja: $ 0.02293002 $ 0.02293002 $ 0.02293002 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00037367 $ 0.00037367 $ 0.00037367 További tudnivalók a(z) degenerative SITCOM ($SITCOM) áráról

degenerative SITCOM ($SITCOM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) degenerative SITCOM ($SITCOM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó $SITCOM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező $SITCOM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) $SITCOM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $SITCOM token élő árfolyamát!

$SITCOM árelőrejelzése

