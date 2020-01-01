Degen The Otter (DGEN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Degen The Otter (DGEN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Degen The Otter (DGEN) tokennel kapcsolatos információk The Asian small-clawed otter, also known as the oriental small-clawed otter and the small-clawed otter, is an otter species native to South and Southeast Asia. It has short claws that do not extend beyond the pads of its webbed digits. "Degen The Otter" is one of the most phenomenal pets across TikTok & Instagram $DGEN is committed to donating and supporting conservation efforts for the asian small-clawed otters with the supports from the real owner of 'Degen The Otter' Hivatalos webhely: https://www.degenottercoin.com/ Vásárolj most DGEN tokent!

Degen The Otter (DGEN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Degen The Otter (DGEN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 9.70K $ 9.70K $ 9.70K Teljes tokenszám: $ 997.00M $ 997.00M $ 997.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 940.24M $ 940.24M $ 940.24M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 10.29K $ 10.29K $ 10.29K Minden idők csúcspontja: $ 0.0011652 $ 0.0011652 $ 0.0011652 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Degen The Otter (DGEN) áráról

Degen The Otter (DGEN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Degen The Otter (DGEN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DGEN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DGEN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DGEN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DGEN token élő árfolyamát!

DGEN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DGEN kapcsán? DGEN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DGEN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

