Degen Spartan AI (DEGENAI) tokenomikai adatai

Degen Spartan AI (DEGENAI) tokennel kapcsolatos információk Degen Spartan AI is an AI Agent trained on the tweets and knowledge graph of the former CT Influencer Degen Spartan. The project is the first AI Agent to use the ai16z/eliza stack now powering multiple AI agents rampant across cyberspace. Degen Spartan is wholly autonomous across X, Discord, and Telegram with the ability to think and answer on his own behalf. The degenai token is the meme coin associated with the project and is used to verify ownership in channels. Only verified holders will be able to influence the Ai Agent to act on their behalf. Hivatalos webhely: https://ai16z.ai

Degen Spartan AI (DEGENAI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Degen Spartan AI (DEGENAI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.21M $ 2.21M $ 2.21M Teljes tokenszám: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.21M $ 2.21M $ 2.21M Minden idők csúcspontja: $ 0.104815 $ 0.104815 $ 0.104815 Minden idők mélypontja: $ 0.00171863 $ 0.00171863 $ 0.00171863 Jelenlegi ár: $ 0.00221149 $ 0.00221149 $ 0.00221149 További tudnivalók a(z) Degen Spartan AI (DEGENAI) áráról

Degen Spartan AI (DEGENAI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Degen Spartan AI (DEGENAI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DEGENAI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DEGENAI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DEGENAI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DEGENAI token élő árfolyamát!

DEGENAI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DEGENAI kapcsán? DEGENAI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DEGENAI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

