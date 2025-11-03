TőzsdeDEX+
A(z) élő Degen Hours ár ma 0.00000571 USD. Kövesd nyomon a(z) SLEEP USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SLEEP ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SLEEP

SLEEP árinformációk

Mi a(z) SLEEP

SLEEP hivatalos webhely

SLEEP tokenomikai adatai

SLEEP árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Degen Hours Logó

Degen Hours Ár (SLEEP)

Nem listázott

1 SLEEP-USD élő ár:

-2.90%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Degen Hours (SLEEP) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:07:51 (UTC+8)

Degen Hours (SLEEP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00000566
$ 0.00000566
24h alacsony
$ 0.00000598
$ 0.00000598
24h magas

$ 0.00000566
$ 0.00000566

$ 0.00000598
$ 0.00000598

$ 0.00013405
$ 0.00013405

$ 0.00000568
$ 0.00000568

-0.27%

-2.97%

-19.17%

-19.17%

Degen Hours (SLEEP) valós idejű ár: $0.00000571. Az elmúlt 24 órában, a(z)SLEEP legalacsonyabb ára $ 0.00000566, legmagasabb ára pedig $ 0.00000598 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SLEEP valaha volt legmagasabb ára $ 0.00013405, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00000568 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SLEEP változása a következő volt: -0.27% az elmúlt órában, -2.97% az elmúlt 24 órában, és -19.17% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Degen Hours (SLEEP) piaci információk

$ 56.95K
$ 56.95K

$ 56.95K
$ 56.95K

10.00B
10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0

A(z) Degen Hours jelenlegi piaci plafonja $ 56.95K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SLEEP keringésben lévő tokenszáma 10.00B, és a teljes tokenszám 10000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 56.95K.

Degen Hours (SLEEP) árelőzmények USD

A(z) Degen HoursUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Degen Hours USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000029808.
A(z) Degen Hours USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000033934.
A(z) Degen Hours USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.000027750186177432617.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-2.97%
30 nap$ -0.0000029808-52.20%
60 nap$ -0.0000033934-59.43%
90 nap$ -0.000027750186177432617-82.93%

Mi a(z) Degen Hours (SLEEP)

Degen Hours (SLEEP) is a project that seeks to reward community and really bring eyes in the ecosystem to a project with a team oriented approach. We created Sleep which is something that non crypto natives and crypto natives alike can relate to. We are aiming to really utilize a variety of approaches to standing out, including unique approaches to LPs, Community management and marketing and a long term vision.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Degen Hours (SLEEP) Erőforrás

Hivatalos webhely

Degen Hours árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Degen Hours (SLEEP) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Degen Hours (SLEEP) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Degen Hours rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Degen Hours árelőrejelzését most!

SLEEP helyi valutákra

Degen Hours (SLEEP) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Degen Hours (SLEEP) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SLEEP token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Degen Hours (SLEEP)

Mennyit ér ma a(z) Degen Hours (SLEEP)?
A(z) élő SLEEP ár a(z) USD esetében 0.00000571 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SLEEP ára a(z) USD esetében?
A(z) SLEEP jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00000571. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Degen Hours piaci plafonja?
A(z) SLEEP piaci plafonja $ 56.95K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SLEEP keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SLEEP keringésben lévő tokenszáma 10.00B USD.
Mi volt a(z) SLEEP mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SLEEP mindenkori legmagasabb ára 0.00013405 USD.
Mi volt a(z) SLEEP mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SLEEP mindenkori legalacsonyabb ára 0.00000568 USD.
Mekkora a(z) SLEEP kereskedési volumene?
A(z) SLEEP élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SLEEP ára emelkedni fog idén?
A(z) SLEEP a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SLEEP árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:07:51 (UTC+8)

Degen Hours (SLEEP) fontos iparági frissítések

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$108,995.29

$3,803.37

$0.02368

$1.1175

$183.04

$108,995.29

$3,803.37

$183.04

$86.19

$2.4577

$0.00000

$0.00000

$0.0348

$0.05749

$0.09750

$0.000000002096

$0.02160

$0.00007782

$0.0000451

$0.000000000492

