Degen Hours (SLEEP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00000566 24h alacsony $ 0.00000598 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00013405 Legalacsonyabb ár $ 0.00000568 Árváltozás (1H) -0.27% Árváltozás (1D) -2.97% Árváltozás (7D) -19.17%

Degen Hours (SLEEP) valós idejű ár: $0.00000571. Az elmúlt 24 órában, a(z)SLEEP legalacsonyabb ára $ 0.00000566, legmagasabb ára pedig $ 0.00000598 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SLEEP valaha volt legmagasabb ára $ 0.00013405, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00000568 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SLEEP változása a következő volt: -0.27% az elmúlt órában, -2.97% az elmúlt 24 órában, és -19.17% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Degen Hours (SLEEP) piaci információk

Piaci érték $ 56.95K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 56.95K Forgalomban lévő készlet 10.00B Teljes tokenszám 10,000,000,000.0

A(z) Degen Hours jelenlegi piaci plafonja $ 56.95K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SLEEP keringésben lévő tokenszáma 10.00B, és a teljes tokenszám 10000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 56.95K.