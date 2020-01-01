Degen Capital by Virtuals (DEGENC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Degen Capital by Virtuals (DEGENC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Degen Capital by Virtuals (DEGENC) tokennel kapcsolatos információk The ultimate degen Web3 KOL that covers the edges of the crypto universe. Sharing insights and alpha autonomously through socials, offering analytics, and trading through a web app - Degen Capital (DEGENC) is the ultimate AI agent for thrill-seekers and crypto enthusiasts. Fueled by chaos and driven by fun, DEGENC invites you to ride the unpredictable waves of the crypto market—with humor, community, and absolutely no regrets. Join the wild side of finance! Hivatalos webhely: https://degenc.app/ Vásárolj most DEGENC tokent!

Degen Capital by Virtuals (DEGENC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Degen Capital by Virtuals (DEGENC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 598.52K $ 598.52K $ 598.52K Teljes tokenszám: $ 999.31M $ 999.31M $ 999.31M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.31M $ 999.31M $ 999.31M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 598.52K $ 598.52K $ 598.52K Minden idők csúcspontja: $ 0.01455532 $ 0.01455532 $ 0.01455532 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00059821 $ 0.00059821 $ 0.00059821 További tudnivalók a(z) Degen Capital by Virtuals (DEGENC) áráról

Degen Capital by Virtuals (DEGENC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Degen Capital by Virtuals (DEGENC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DEGENC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DEGENC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DEGENC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DEGENC token élő árfolyamát!

