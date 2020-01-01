Degen AI by Virtuals (DGENAI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Degen AI by Virtuals (DGENAI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Degen AI by Virtuals (DGENAI) tokennel kapcsolatos információk DegenAI_0x is an AI-powered agent launched on the platform virtuals.io, which specializes in trading perpetual futures (perps) on Hyperliquid, aiming to leverage AI for automated and optimized trading strategies. It focuses on market analysis, risk management, and executing trades to capitalize on market volatility, emphasizing transparency by sharing performance data, while also engaging with a community through updates on trading activities and potential educational insights into its trading strategies. Hivatalos webhely: https://degenai.dev/ Vásárolj most DGENAI tokent!

Degen AI by Virtuals (DGENAI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Degen AI by Virtuals (DGENAI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 846.81K $ 846.81K $ 846.81K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Minden idők csúcspontja: $ 0.00560809 $ 0.00560809 $ 0.00560809 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00120973 $ 0.00120973 $ 0.00120973 További tudnivalók a(z) Degen AI by Virtuals (DGENAI) áráról

Degen AI by Virtuals (DGENAI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Degen AI by Virtuals (DGENAI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DGENAI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DGENAI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DGENAI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DGENAI token élő árfolyamát!

DGENAI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DGENAI kapcsán? DGENAI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DGENAI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

