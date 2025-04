Mi a(z) Degen AI by Virtuals (DGENAI)

DegenAI_0x is an AI-powered agent launched on the platform virtuals.io, which specializes in trading perpetual futures (perps) on Hyperliquid, aiming to leverage AI for automated and optimized trading strategies. It focuses on market analysis, risk management, and executing trades to capitalize on market volatility, emphasizing transparency by sharing performance data, while also engaging with a community through updates on trading activities and potential educational insights into its trading strategies.

Degen AI by Virtuals (DGENAI) Erőforrás Hivatalos webhely