DeFrogs (DEFROGS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 42.52 24h alacsony $ 43.87 24h magas Legalacsonyabb ár $ 34.07 Árváltozás (1H) -0.91% Árváltozás (1D) -1.72% Árváltozás (7D) -7.19%

DeFrogs (DEFROGS) valós idejű ár: $42.67. Az elmúlt 24 órában, a(z)DEFROGS legalacsonyabb ára $ 42.52, legmagasabb ára pedig $ 43.87 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DEFROGS valaha volt legmagasabb ára $ 3,930.55, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 34.07 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DEFROGS változása a következő volt: -0.91% az elmúlt órában, -1.72% az elmúlt 24 órában, és -7.19% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

DeFrogs (DEFROGS) piaci információk

Piaci érték $ 426.03K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 426.03K Forgalomban lévő készlet 10.00K Teljes tokenszám 10,000.0

A(z) DeFrogs jelenlegi piaci plafonja $ 426.03K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DEFROGS keringésben lévő tokenszáma 10.00K, és a teljes tokenszám 10000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 426.03K.