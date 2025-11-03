Deflationary USD (DUSD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00145385$ 0.00145385 $ 0.00145385 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -6.33% Árváltozás (1D) -13.57% Árváltozás (7D) -45.22% Árváltozás (7D) -45.22%

Deflationary USD (DUSD) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)DUSD legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DUSD valaha volt legmagasabb ára $ 0.00145385, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DUSD változása a következő volt: -6.33% az elmúlt órában, -13.57% az elmúlt 24 órában, és -45.22% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Deflationary USD (DUSD) piaci információk

Piaci érték $ 160.72K$ 160.72K $ 160.72K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 160.72K$ 160.72K $ 160.72K Forgalomban lévő készlet 745.60M 745.60M 745.60M Teljes tokenszám 745,598,929.850279 745,598,929.850279 745,598,929.850279

A(z) Deflationary USD jelenlegi piaci plafonja $ 160.72K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DUSD keringésben lévő tokenszáma 745.60M, és a teljes tokenszám 745598929.850279. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 160.72K.