DeFive (FIVE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) DeFive (FIVE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

DeFive (FIVE) tokennel kapcsolatos információk DeFive is a next-generation decentralized finance (DeFi) platform launching on the Sonic blockchain. It serves as an innovative upgrade and rebranding of WigoSwap, focusing on optimizing trading experiences, introducing advanced governance with veFIVE tokens, and driving ecosystem growth through sustainable tokenomics. DeFive offers seamless asset swaps, liquidity pools, and a gamified staking mechanism that empowers users to participate actively in the platform’s governance. Hivatalos webhely: https://defive.com Vásárolj most FIVE tokent!

DeFive (FIVE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) DeFive (FIVE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M Teljes tokenszám: $ 1.61B $ 1.61B $ 1.61B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.89M $ 1.89M $ 1.89M Minden idők csúcspontja: $ 0.01038358 $ 0.01038358 $ 0.01038358 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00117388 $ 0.00117388 $ 0.00117388 További tudnivalók a(z) DeFive (FIVE) áráról

DeFive (FIVE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) DeFive (FIVE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FIVE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FIVE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FIVE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FIVE token élő árfolyamát!

FIVE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FIVE kapcsán? FIVE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) FIVE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

