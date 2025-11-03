TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő DeFiGeek Community Japan ár ma 23.28 USD. Kövesd nyomon a(z) TXJP USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TXJP ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő DeFiGeek Community Japan ár ma 23.28 USD. Kövesd nyomon a(z) TXJP USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TXJP ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: TXJP

TXJP árinformációk

Mi a(z) TXJP

TXJP hivatalos webhely

TXJP tokenomikai adatai

TXJP árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

DeFiGeek Community Japan Logó

DeFiGeek Community Japan Ár (TXJP)

Nem listázott

1 TXJP-USD élő ár:

$23.3
$23.3$23.3
+11.60%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
DeFiGeek Community Japan (TXJP) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:07:15 (UTC+8)

DeFiGeek Community Japan (TXJP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 20.86
$ 20.86$ 20.86
24h alacsony
$ 23.45
$ 23.45$ 23.45
24h magas

$ 20.86
$ 20.86$ 20.86

$ 23.45
$ 23.45$ 23.45

$ 33.01
$ 33.01$ 33.01

$ 20.1
$ 20.1$ 20.1

+8.49%

+11.55%

+4.25%

+4.25%

DeFiGeek Community Japan (TXJP) valós idejű ár: $23.28. Az elmúlt 24 órában, a(z)TXJP legalacsonyabb ára $ 20.86, legmagasabb ára pedig $ 23.45 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TXJP valaha volt legmagasabb ára $ 33.01, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 20.1 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TXJP változása a következő volt: +8.49% az elmúlt órában, +11.55% az elmúlt 24 órában, és +4.25% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

DeFiGeek Community Japan (TXJP) piaci információk

$ 4.89M
$ 4.89M$ 4.89M

--
----

$ 4.89M
$ 4.89M$ 4.89M

210.00K
210.00K 210.00K

210,000.0
210,000.0 210,000.0

A(z) DeFiGeek Community Japan jelenlegi piaci plafonja $ 4.89M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TXJP keringésben lévő tokenszáma 210.00K, és a teljes tokenszám 210000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 4.89M.

DeFiGeek Community Japan (TXJP) árelőzmények USD

A(z) DeFiGeek Community JapanUSD mai árváltozása a következő volt: $ +2.41.
A(z) DeFiGeek Community Japan USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -4.6504151280.
A(z) DeFiGeek Community Japan USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -5.1046614720.
A(z) DeFiGeek Community Japan USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -7.033275552575206.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +2.41+11.55%
30 nap$ -4.6504151280-19.97%
60 nap$ -5.1046614720-21.92%
90 nap$ -7.033275552575206-23.20%

Mi a(z) DeFiGeek Community Japan (TXJP)

DeFiGeek Community (DFGC) is a decentralized community that originated in Japan, dedicated to building practical and composable DeFi Dapps and tools that help drive the evolution of Web3. Unlike many communities that revolve around a single protocol, DFGC embraces a multi-project philosophy, encouraging innovation across a wide range of decentralized applications. Our community includes experienced developers, designers, researchers, and supporters who collaborate to create open-source, transparent, and community-governed tools. DFGC is not limited to developers—we welcome anyone passionate about contributing to the decentralized future, whether through ideas, design, operations, or outreach.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

DeFiGeek Community Japan (TXJP) Erőforrás

Hivatalos webhely

DeFiGeek Community Japan árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) DeFiGeek Community Japan (TXJP) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) DeFiGeek Community Japan (TXJP) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) DeFiGeek Community Japan rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) DeFiGeek Community Japan árelőrejelzését most!

TXJP helyi valutákra

DeFiGeek Community Japan (TXJP) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) DeFiGeek Community Japan (TXJP) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) TXJP token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: DeFiGeek Community Japan (TXJP)

Mennyit ér ma a(z) DeFiGeek Community Japan (TXJP)?
A(z) élő TXJP ár a(z) USD esetében 23.28 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) TXJP ára a(z) USD esetében?
A(z) TXJP jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 23.28. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) DeFiGeek Community Japan piaci plafonja?
A(z) TXJP piaci plafonja $ 4.89M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) TXJP keringésben lévő tokenszáma?
A(z) TXJP keringésben lévő tokenszáma 210.00K USD.
Mi volt a(z) TXJP mindenkori legmagasabb ára?
A(z) TXJP mindenkori legmagasabb ára 33.01 USD.
Mi volt a(z) TXJP mindenkori legmagasabb ár?
A(z) TXJP mindenkori legalacsonyabb ára 20.1 USD.
Mekkora a(z) TXJP kereskedési volumene?
A(z) TXJP élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) TXJP ára emelkedni fog idén?
A(z) TXJP a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) TXJP árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:07:15 (UTC+8)

DeFiGeek Community Japan (TXJP) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,975.98
$108,975.98$108,975.98

-1.02%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,804.17
$3,804.17$3,804.17

-1.27%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02415
$0.02415$0.02415

-8.20%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.1188
$1.1188$1.1188

-11.34%

Solana Logó

Solana

SOL

$183.19
$183.19$183.19

-0.32%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,975.98
$108,975.98$108,975.98

-1.02%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,804.17
$3,804.17$3,804.17

-1.27%

Solana Logó

Solana

SOL

$183.19
$183.19$183.19

-0.32%

DASH Logó

DASH

DASH

$86.76
$86.76$86.76

-2.07%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4590
$2.4590$2.4590

-1.63%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0348
$0.0348$0.0348

-30.40%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05698
$0.05698$0.05698

+184.90%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09735
$0.09735$0.09735

+17.84%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002092
$0.000000002092$0.000000002092

+380.91%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02160
$0.02160$0.02160

+170.00%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007782
$0.00007782$0.00007782

+112.56%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000451
$0.0000451$0.0000451

+78.96%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000493
$0.000000000493$0.000000000493

+26.73%