DeFiGeek Community Japan (TXJP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 20.86 $ 20.86 $ 20.86 24h alacsony $ 23.45 $ 23.45 $ 23.45 24h magas 24h alacsony $ 20.86$ 20.86 $ 20.86 24h magas $ 23.45$ 23.45 $ 23.45 Minden idők csúcspontja $ 33.01$ 33.01 $ 33.01 Legalacsonyabb ár $ 20.1$ 20.1 $ 20.1 Árváltozás (1H) +8.49% Árváltozás (1D) +11.55% Árváltozás (7D) +4.25% Árváltozás (7D) +4.25%

DeFiGeek Community Japan (TXJP) valós idejű ár: $23.28. Az elmúlt 24 órában, a(z)TXJP legalacsonyabb ára $ 20.86, legmagasabb ára pedig $ 23.45 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TXJP valaha volt legmagasabb ára $ 33.01, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 20.1 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TXJP változása a következő volt: +8.49% az elmúlt órában, +11.55% az elmúlt 24 órában, és +4.25% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

DeFiGeek Community Japan (TXJP) piaci információk

Piaci érték $ 4.89M$ 4.89M $ 4.89M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 4.89M$ 4.89M $ 4.89M Forgalomban lévő készlet 210.00K 210.00K 210.00K Teljes tokenszám 210,000.0 210,000.0 210,000.0

A(z) DeFiGeek Community Japan jelenlegi piaci plafonja $ 4.89M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TXJP keringésben lévő tokenszáma 210.00K, és a teljes tokenszám 210000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 4.89M.