DeFido (DEFIDO) tokennel kapcsolatos információk DeFido, the lovable french bulldog born from a coinbase tweet in 2021 has returned to his rightful home on BASE. A meme with a dream, to be the top dog on his home chain. DeFido is a collective of people who are passionate about a world where decentralized finance creates value, fosters community, and unleashes creativity. We believe in radical transparency and putting financial power into the hands of people. But we also know that the potential of DeFi won't be realized until everyone can access it. That's why we're prioritizing education, community building, and ease-of-use across all our tools. Hivatalos webhely: https://www.defido.io

DeFido (DEFIDO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) DeFido (DEFIDO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 140.02K $ 140.02K $ 140.02K Teljes tokenszám: $ 867.09M $ 867.09M $ 867.09M Keringésben lévő tokenszám: $ 867.09M $ 867.09M $ 867.09M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 140.02K $ 140.02K $ 140.02K Minden idők csúcspontja: $ 0.269335 $ 0.269335 $ 0.269335 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00016148 $ 0.00016148 $ 0.00016148 További tudnivalók a(z) DeFido (DEFIDO) áráról

DeFido (DEFIDO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) DeFido (DEFIDO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DEFIDO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DEFIDO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DEFIDO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DEFIDO token élő árfolyamát!

DEFIDO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DEFIDO kapcsán? DEFIDO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

