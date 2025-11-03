Defidash (DEFIDASH) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.01297621 24h alacsony $ 0.01343062 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.02970776 Legalacsonyabb ár $ 0.01228405 Árváltozás (1H) -0.88% Árváltozás (1D) -2.38% Árváltozás (7D) -9.40%

Defidash (DEFIDASH) valós idejű ár: $0.01301791. Az elmúlt 24 órában, a(z)DEFIDASH legalacsonyabb ára $ 0.01297621, legmagasabb ára pedig $ 0.01343062 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DEFIDASH valaha volt legmagasabb ára $ 0.02970776, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01228405 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DEFIDASH változása a következő volt: -0.88% az elmúlt órában, -2.38% az elmúlt 24 órában, és -9.40% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Defidash (DEFIDASH) piaci információk

Piaci érték $ 260.15K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 260.15K Forgalomban lévő készlet 20.00M Teljes tokenszám 20,000,000.0

A(z) Defidash jelenlegi piaci plafonja $ 260.15K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DEFIDASH keringésben lévő tokenszáma 20.00M, és a teljes tokenszám 20000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 260.15K.