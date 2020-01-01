DeFiChain (DFI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) DeFiChain (DFI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

DeFiChain (DFI) tokennel kapcsolatos információk DeFiChain is a decentralized blockchain platform dedicated to enable fast, intelligent, and transparent decentralized financial services. Unlike most of the other DeFi projects that are built on the Ethereum network, DeFiChain is built on bitcoin (as a software fork), and is anchored to the bitcoin blockchain (via merkle root) every few minutes for maximum security DeFiChain is designed to be non-Turing complete to reduce smart contract errors (extremely important for finance transactions) and its op codes only allow run decentralized finance dapps. This ensures that only financial transactions are possible, instead of having games and casinos clogging the ecosystem and causing high transaction fees. Upcoming features of the DeFiChain include Decentralized: Lending, Wrapping of Tokens, Pricing Oracles, Exchanges, Transferable Debts and Receivables, Non-Collateralized Debt, Asset Tokenization, Distribution of Dividends, and YIELD FARMING! Hivatalos webhely: https://defichain.com/ Vásárolj most DFI tokent!

DeFiChain (DFI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) DeFiChain (DFI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 4.32M $ 4.32M $ 4.32M Teljes tokenszám: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Keringésben lévő tokenszám: $ 897.13M $ 897.13M $ 897.13M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 5.78M $ 5.78M $ 5.78M Minden idők csúcspontja: $ 5.61 $ 5.61 $ 5.61 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00481469 $ 0.00481469 $ 0.00481469 További tudnivalók a(z) DeFiChain (DFI) áráról

DeFiChain (DFI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) DeFiChain (DFI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DFI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DFI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DFI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DFI token élő árfolyamát!

DFI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DFI kapcsán? DFI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DFI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

