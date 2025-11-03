Defi Tiger (DTG) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -0.37% Árváltozás (1D) -3.92% Árváltozás (7D) -26.35%

Defi Tiger (DTG) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)DTG legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DTG valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DTG változása a következő volt: -0.37% az elmúlt órában, -3.92% az elmúlt 24 órában, és -26.35% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Defi Tiger (DTG) piaci információk

Piaci érték $ 953.75K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 953.75K Forgalomban lévő készlet 353.24T Teljes tokenszám 353,240,791,085,353.5

A(z) Defi Tiger jelenlegi piaci plafonja $ 953.75K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DTG keringésben lévő tokenszáma 353.24T, és a teljes tokenszám 353240791085353.5. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 953.75K.