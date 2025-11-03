DeFi Dollar (USDFI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.997238 $ 0.997238 $ 0.997238 24h alacsony $ 0.999203 $ 0.999203 $ 0.999203 24h magas 24h alacsony $ 0.997238$ 0.997238 $ 0.997238 24h magas $ 0.999203$ 0.999203 $ 0.999203 Minden idők csúcspontja $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 Legalacsonyabb ár $ 0.982826$ 0.982826 $ 0.982826 Árváltozás (1H) +0.04% Árváltozás (1D) +0.06% Árváltozás (7D) -0.24% Árváltozás (7D) -0.24%

DeFi Dollar (USDFI) valós idejű ár: $0.997837. Az elmúlt 24 órában, a(z)USDFI legalacsonyabb ára $ 0.997238, legmagasabb ára pedig $ 0.999203 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) USDFI valaha volt legmagasabb ára $ 1.006, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.982826 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) USDFI változása a következő volt: +0.04% az elmúlt órában, +0.06% az elmúlt 24 órában, és -0.24% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

DeFi Dollar (USDFI) piaci információk

Piaci érték $ 467.94K$ 467.94K $ 467.94K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 467.94K$ 467.94K $ 467.94K Forgalomban lévő készlet 468.93K 468.93K 468.93K Teljes tokenszám 468,934.7730937502 468,934.7730937502 468,934.7730937502

A(z) DeFi Dollar jelenlegi piaci plafonja $ 467.94K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) USDFI keringésben lévő tokenszáma 468.93K, és a teljes tokenszám 468934.7730937502. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 467.94K.