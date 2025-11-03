TőzsdeDEX+
A(z) élő DeFi Dollar ár ma 0.997837 USD. Kövesd nyomon a(z) USDFI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) USDFI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

DeFi Dollar (USDFI) árinformáció (USD)

DeFi Dollar (USDFI) valós idejű ár: $0.997837. Az elmúlt 24 órában, a(z)USDFI legalacsonyabb ára $ 0.997238, legmagasabb ára pedig $ 0.999203 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) USDFI valaha volt legmagasabb ára $ 1.006, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.982826 volt.

DeFi Dollar (USDFI) piaci információk

Mi a(z) DeFi Dollar (USDFI)

DeFi needs more truly native, on-chain, and censorship-resistant stablecoins to fulfill its promise. That's why today, we are incredibly proud to launch DeFi Dollar. We’re further powering the Future of Finance by introducing $USDFI, an unstoppable stablecoin backed by the very tokens that govern DeFi itself.

To start, DeFi Dollar is collateralized by ten of the most trusted and liquid assets on Ethereum: $AAVE, $CRV, $FXS, $LDO, $LINK, $LQTY, $SKY, $UNI, $WBTC, and $YFI. But we aren’t just using these assets as collateral; we are building upon the foundational blocks they represent, integrating with battle-tested protocols including Uniswap, Chainlink, Curve, Yearn, Frax, and Liquity to create a truly composable and resilient system.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

DeFi Dollar (USDFI) Erőforrás

Hivatalos webhely

DeFi Dollar árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) DeFi Dollar (USDFI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) DeFi Dollar (USDFI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) DeFi Dollar rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) DeFi Dollar árelőrejelzését most!

USDFI helyi valutákra

DeFi Dollar (USDFI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) DeFi Dollar (USDFI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) USDFI token kapcsán!

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

