A(z) élő DEF1 ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) DEF1 USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DEF1 ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő DEF1 ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) DEF1 USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DEF1 ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: DEF1

DEF1 árinformációk

Mi a(z) DEF1

DEF1 hivatalos webhely

DEF1 tokenomikai adatai

DEF1 árelőrejelzés

DEF1 Ár (DEF1)

Nem listázott

1 DEF1-USD élő ár:

--
----
-4.30%1D
mexc
USD
DEF1 (DEF1) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:06:34 (UTC+8)

DEF1 (DEF1) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-4.30%

+11.24%

+11.24%

DEF1 (DEF1) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)DEF1 legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DEF1 valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DEF1 változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -4.30% az elmúlt 24 órában, és +11.24% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

DEF1 (DEF1) piaci információk

$ 13.09K
$ 13.09K$ 13.09K

--
----

$ 13.09K
$ 13.09K$ 13.09K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) DEF1 jelenlegi piaci plafonja $ 13.09K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DEF1 keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 13.09K.

DEF1 (DEF1) árelőzmények USD

A(z) DEF1USD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) DEF1 USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) DEF1 USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) DEF1 USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-4.30%
30 nap$ 0-94.26%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) DEF1 (DEF1)

$DEF1 is the first token launched on XPAD, a decentralized Ethereum launchpad powered by bonding curves. Originally created as a test token to validate XPAD’s mechanism, DEF1 gained unexpected community traction. It has no pre-sale, no team allocation, and operates with zero mint functions. All tokens are distributed via bonding, ensuring fair access. XPAD redistributes generated fees to its ecosystem, supporting $XERS (staking rewards) and $KOKO (burns). The project promotes transparency, decentralization, and utility-based sustainability within DeFi.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

DEF1 (DEF1) Erőforrás

Hivatalos webhely

DEF1 árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) DEF1 (DEF1) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) DEF1 (DEF1) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) DEF1 rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) DEF1 árelőrejelzését most!

DEF1 helyi valutákra

DEF1 (DEF1) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) DEF1 (DEF1) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DEF1 token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: DEF1 (DEF1)

Mennyit ér ma a(z) DEF1 (DEF1)?
A(z) élő DEF1 ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) DEF1 ára a(z) USD esetében?
A(z) DEF1 jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) DEF1 piaci plafonja?
A(z) DEF1 piaci plafonja $ 13.09K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) DEF1 keringésben lévő tokenszáma?
A(z) DEF1 keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) DEF1 mindenkori legmagasabb ára?
A(z) DEF1 mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) DEF1 mindenkori legmagasabb ár?
A(z) DEF1 mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) DEF1 kereskedési volumene?
A(z) DEF1 élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) DEF1 ára emelkedni fog idén?
A(z) DEF1 a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) DEF1 árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

