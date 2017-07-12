DeepOnion (ONION) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) DeepOnion (ONION) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

DeepOnion (ONION) tokennel kapcsolatos információk "DeepOnion (ONION) describes itself as a decentralized, open-source, community-driven cryptocurrency that offers multi-layered privacy and everyday use cases. It uses an x13 hybrid PoW/PoS to secure the network. DeepOnion claims to be one of the earliest cryptos to integrate the Tor network into the DeepOnion wallet, which has reportedly not leaked any IP addresses since its release on 12 July 2017. Features delivered by the DeepOnion team: DeepSend as a base solution for private and untraceable payments without relying on cryptographic encryption. DeepVault to register and verify digital files with the DeepOnion blockchain. VoteCentral, a balanced and non-biased voting platform for the community. WooCommerce, Shopify and OpenCart payment plugins for merchants. More info can be found at (https://DeepOnion.org)" Hivatalos webhely: https://deeponion.org Vásárolj most ONION tokent!

DeepOnion (ONION) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) DeepOnion (ONION) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 272.80K $ 272.80K $ 272.80K Teljes tokenszám: -- -- -- Keringésben lévő tokenszám: $ 20.08M $ 20.08M $ 20.08M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Minden idők csúcspontja: $ 20.2 $ 20.2 $ 20.2 Minden idők mélypontja: $ 0.00312193 $ 0.00312193 $ 0.00312193 Jelenlegi ár: $ 0.01358255 $ 0.01358255 $ 0.01358255 További tudnivalók a(z) DeepOnion (ONION) áráról

DeepOnion (ONION) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) DeepOnion (ONION) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ONION tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ONION token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ONION tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ONION token élő árfolyamát!

ONION árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ONION kapcsán? ONION-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ONION tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

