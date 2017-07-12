DeepOnion (ONION) tokenomikai adatai
DeepOnion (ONION) tokennel kapcsolatos információk
"DeepOnion (ONION) describes itself as a decentralized, open-source, community-driven cryptocurrency that offers multi-layered privacy and everyday use cases. It uses an x13 hybrid PoW/PoS to secure the network. DeepOnion claims to be one of the earliest cryptos to integrate the Tor network into the DeepOnion wallet, which has reportedly not leaked any IP addresses since its release on 12 July 2017.
Features delivered by the DeepOnion team:
DeepSend as a base solution for private and untraceable payments without relying on cryptographic encryption. DeepVault to register and verify digital files with the DeepOnion blockchain. VoteCentral, a balanced and non-biased voting platform for the community. WooCommerce, Shopify and OpenCart payment plugins for merchants. More info can be found at (https://DeepOnion.org)"
DeepOnion (ONION) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) DeepOnion (ONION) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
DeepOnion (ONION) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) DeepOnion (ONION) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó ONION tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező ONION token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) ONION tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ONION token élő árfolyamát!
ONION árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ONION kapcsán? ONION-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Miért érdemes a MEXC platformot választani?
A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.