Deep Whales AI (DEEPAI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Deep Whales AI (DEEPAI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.

Deep Whales AI (DEEPAI) tokennel kapcsolatos információk Deep Whales AI is an AI-powered crypto trading tool that simplifies trading by consolidating essential features like whale wallet tracking, buy/sell alerts, and strategy replication. The platform uses advanced AI algorithms to monitor whale wallet activity and provide early trading alerts, helping both beginner and experienced traders capitalize on market opportunities. By offering a streamlined and secure environment, Deep Whales AI aims to give users an edge in the fast-paced world of crypto trading. Hivatalos webhely: https://www.deepbot.pro Vásárolj most DEEPAI tokent!

Deep Whales AI (DEEPAI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Deep Whales AI (DEEPAI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 911,53K Teljes tokenszám: $ 100,00M Keringésben lévő tokenszám: $ 100,00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 911,53K Minden idők csúcspontja: $ 0,02594765 Minden idők mélypontja: $ 0,00215985 Jelenlegi ár: $ 0,00911534

Deep Whales AI (DEEPAI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Deep Whales AI (DEEPAI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DEEPAI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DEEPAI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DEEPAI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DEEPAI token élő árfolyamát!

DEEPAI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DEEPAI kapcsán? DEEPAI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DEEPAI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

