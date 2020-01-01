Dedium (DEDI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Dedium (DEDI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Dedium (DEDI) tokennel kapcsolatos információk Dedium is a decentralized network of nodes, offering access to GPU resources for a wide range of computational tasks. By leveraging the untapped potential of idle GPUs, including those of gamers and miners in exchange for Dedi tokens. Dedium aims to democratize access to GPU resources and unlock new possibilities for decentralized computing. Dedium emerges as a pioneering solution, offering decentralized GPU resource allocation to address scalability, accessibility, and cost-effectiveness challenges. By harnessing idle GPU resources of retail and commercial users in exchange for rewards, Dedium democratizes access to computational power across industries like AI, machine learning, 3D rendering, and scientific computing. Hivatalos webhely: https://dedium.io/ Fehér könyv: https://dedium.io/whitepaper.pdf

Dedium (DEDI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Dedium (DEDI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 892.46K $ 892.46K $ 892.46K Teljes tokenszám: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.46M $ 4.46M $ 4.46M Minden idők csúcspontja: $ 0.12706 $ 0.12706 $ 0.12706 Minden idők mélypontja: $ 0.01502524 $ 0.01502524 $ 0.01502524 Jelenlegi ár: $ 0.01784928 $ 0.01784928 $ 0.01784928 További tudnivalók a(z) Dedium (DEDI) áráról

Dedium (DEDI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Dedium (DEDI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DEDI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DEDI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DEDI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DEDI token élő árfolyamát!

DEDI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DEDI kapcsán? DEDI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DEDI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

