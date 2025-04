Mi a(z) DecentraWeb (DWEB)

DecentraWeb is a decentralized Implementation of the DNS base layer protocol on the Ethereum Blockchain. DecentraWeb aims to transform the internet and DNS (Domain Name System) by allowing anyone to permissionessly create their own top level domain (TLD) and own it permanently on the Ethereum blockchain as an NFT ERC-721.

DecentraWeb (DWEB) Erőforrás Hivatalos webhely