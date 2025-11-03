TőzsdeDEX+
A(z) élő Decentralized Retirement Account ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) DRA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DRA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: DRA

DRA árinformációk

Mi a(z) DRA

DRA hivatalos webhely

DRA tokenomikai adatai

DRA árelőrejelzés

Decentralized Retirement Account Ár (DRA)

Nem listázott

1 DRA-USD élő ár:

--
----
-0.50%1D
mexc
USD
Decentralized Retirement Account (DRA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:26:08 (UTC+8)

Decentralized Retirement Account (DRA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0054863
$ 0.0054863$ 0.0054863

$ 0
$ 0$ 0

-0.59%

-0.59%

-8.39%

-8.39%

Decentralized Retirement Account (DRA) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)DRA legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DRA valaha volt legmagasabb ára $ 0.0054863, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DRA változása a következő volt: -0.59% az elmúlt órában, -0.59% az elmúlt 24 órában, és -8.39% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Decentralized Retirement Account (DRA) piaci információk

$ 22.52K
$ 22.52K$ 22.52K

--
----

$ 22.52K
$ 22.52K$ 22.52K

999.44M
999.44M 999.44M

999,439,617.865528
999,439,617.865528 999,439,617.865528

A(z) Decentralized Retirement Account jelenlegi piaci plafonja $ 22.52K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DRA keringésben lévő tokenszáma 999.44M, és a teljes tokenszám 999439617.865528. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 22.52K.

Decentralized Retirement Account (DRA) árelőzmények USD

A(z) Decentralized Retirement AccountUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Decentralized Retirement Account USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Decentralized Retirement Account USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Decentralized Retirement Account USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-0.59%
30 nap$ 0-30.92%
60 nap$ 0-36.82%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Decentralized Retirement Account (DRA)

Infidelity Investments’ Decentralized Retirement Account (DRA) is a blockchain-based alternative to traditional 401(k) plans that enables individuals to build and manage retirement savings entirely on-chain. It uses smart-contract infrastructure to automate contributions, allocations and real-time settlement—removing intermediaries, hidden fees and multi-day delays associated with conventional retirement accounts. DRA provides self-custody of assets, transparent fee schedules and portfolio-assessment tools, allowing users to monitor and adjust their retirement strategy without relying on legacy financial institutions. Infidelity - Retire now, not later.

Decentralized Retirement Account (DRA) Erőforrás

Hivatalos webhely

Decentralized Retirement Account árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Decentralized Retirement Account (DRA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Decentralized Retirement Account (DRA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Decentralized Retirement Account rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Decentralized Retirement Account árelőrejelzését most!

DRA helyi valutákra

Decentralized Retirement Account (DRA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Decentralized Retirement Account (DRA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DRA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Decentralized Retirement Account (DRA)

Mennyit ér ma a(z) Decentralized Retirement Account (DRA)?
A(z) élő DRA ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) DRA ára a(z) USD esetében?
A(z) DRA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Decentralized Retirement Account piaci plafonja?
A(z) DRA piaci plafonja $ 22.52K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) DRA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) DRA keringésben lévő tokenszáma 999.44M USD.
Mi volt a(z) DRA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) DRA mindenkori legmagasabb ára 0.0054863 USD.
Mi volt a(z) DRA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) DRA mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) DRA kereskedési volumene?
A(z) DRA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) DRA ára emelkedni fog idén?
A(z) DRA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) DRA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:26:08 (UTC+8)

Decentralized Retirement Account (DRA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

