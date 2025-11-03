Decentralized Retirement Account (DRA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.0054863 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -0.59% Árváltozás (1D) -0.59% Árváltozás (7D) -8.39%

Decentralized Retirement Account (DRA) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)DRA legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DRA valaha volt legmagasabb ára $ 0.0054863, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DRA változása a következő volt: -0.59% az elmúlt órában, -0.59% az elmúlt 24 órában, és -8.39% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Decentralized Retirement Account (DRA) piaci információk

Piaci érték $ 22.52K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 22.52K Forgalomban lévő készlet 999.44M Teljes tokenszám 999,439,617.865528

A(z) Decentralized Retirement Account jelenlegi piaci plafonja $ 22.52K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DRA keringésben lévő tokenszáma 999.44M, és a teljes tokenszám 999439617.865528. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 22.52K.