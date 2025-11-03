TőzsdeDEX+
Blue Chip Blitz
A(z) élő Decentralized ETF ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) DETF USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DETF ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Decentralized ETF ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) DETF USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DETF ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: DETF

DETF árinformációk

Mi a(z) DETF

DETF hivatalos webhely

DETF tokenomikai adatai

DETF árelőrejelzés

Decentralized ETF Ár (DETF)

1 DETF-USD élő ár:

+0.30%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
Decentralized ETF (DETF) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:25:59 (UTC+8)

Decentralized ETF (DETF) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
24h alacsony
24h magas

$ 0.190554
$ 0.190554$ 0.190554

+1.05%

+0.33%

-0.59%

-0.59%

Decentralized ETF (DETF) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)DETF legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DETF valaha volt legmagasabb ára $ 0.190554, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DETF változása a következő volt: +1.05% az elmúlt órában, +0.33% az elmúlt 24 órában, és -0.59% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Decentralized ETF (DETF) piaci információk

A(z) Decentralized ETF jelenlegi piaci plafonja $ 9.29K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DETF keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 9.29K.

Decentralized ETF (DETF) árelőzmények USD

A(z) Decentralized ETFUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Decentralized ETF USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Decentralized ETF USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Decentralized ETF USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+0.33%
30 nap$ 0+169.93%
60 nap$ 0-76.57%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Decentralized ETF (DETF)

Get access to multiple cryptocurrencies at once and benefit from their performance through one unique token.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Decentralized ETF (DETF) Erőforrás

Hivatalos webhely

Decentralized ETF árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Decentralized ETF (DETF) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Decentralized ETF (DETF) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Decentralized ETF rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Decentralized ETF árelőrejelzését most!

DETF helyi valutákra

Decentralized ETF (DETF) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Decentralized ETF (DETF) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DETF token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Decentralized ETF (DETF)

Mennyit ér ma a(z) Decentralized ETF (DETF)?
A(z) élő DETF ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) DETF ára a(z) USD esetében?
A(z) DETF jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Decentralized ETF piaci plafonja?
A(z) DETF piaci plafonja $ 9.29K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) DETF keringésben lévő tokenszáma?
A(z) DETF keringésben lévő tokenszáma 100.00M USD.
Mi volt a(z) DETF mindenkori legmagasabb ára?
A(z) DETF mindenkori legmagasabb ára 0.190554 USD.
Mi volt a(z) DETF mindenkori legmagasabb ár?
A(z) DETF mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) DETF kereskedési volumene?
A(z) DETF élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) DETF ára emelkedni fog idén?
A(z) DETF a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) DETF árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:25:59 (UTC+8)

Decentralized ETF (DETF) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

