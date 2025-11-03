Decentralized ETF (DETF) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.190554$ 0.190554 $ 0.190554 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) +1.05% Árváltozás (1D) +0.33% Árváltozás (7D) -0.59% Árváltozás (7D) -0.59%

Decentralized ETF (DETF) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)DETF legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DETF valaha volt legmagasabb ára $ 0.190554, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DETF változása a következő volt: +1.05% az elmúlt órában, +0.33% az elmúlt 24 órában, és -0.59% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Decentralized ETF (DETF) piaci információk

Piaci érték $ 9.29K$ 9.29K $ 9.29K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 9.29K$ 9.29K $ 9.29K Forgalomban lévő készlet 100.00M 100.00M 100.00M Teljes tokenszám 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) Decentralized ETF jelenlegi piaci plafonja $ 9.29K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DETF keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 9.29K.