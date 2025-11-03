TőzsdeDEX+
Blue Chip Blitz
A(z) élő Decentral Mining Protocol ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) DMP USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DMP ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: DMP

DMP árinformációk

Mi a(z) DMP

DMP hivatalos webhely

DMP tokenomikai adatai

DMP árelőrejelzés

Decentral Mining Protocol Ár (DMP)

Nem listázott

1 DMP-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
USD
Decentral Mining Protocol (DMP) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:25:51 (UTC+8)

Decentral Mining Protocol (DMP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00156132
$ 0.00156132$ 0.00156132

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0.14%

-0.14%

Decentral Mining Protocol (DMP) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)DMP legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DMP valaha volt legmagasabb ára $ 0.00156132, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DMP változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -0.14% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Decentral Mining Protocol (DMP) piaci információk

$ 18.00K
$ 18.00K$ 18.00K

--
----

$ 18.00K
$ 18.00K$ 18.00K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Decentral Mining Protocol jelenlegi piaci plafonja $ 18.00K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DMP keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 18.00K.

Decentral Mining Protocol (DMP) árelőzmények USD

A(z) Decentral Mining ProtocolUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Decentral Mining Protocol USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Decentral Mining Protocol USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Decentral Mining Protocol USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0-8.82%
60 nap$ 0-8.67%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Decentral Mining Protocol (DMP)

Decentral Mining Protocol(DMP) is a decentralized mining infrastructure that empowers anyone with a GPU to mine Bitcoin collaboratively. By tokenizing GPU hashrate and distributing BTC rewards on-chain, DMP transforms mining into a community-first, real-world asset (RWA) experience.

Bitcoin, originally designed as a decentralized financial system, has ironically become increasingly centralized in its mining layer. Access to efficient mining hardware (ASICs), cheap electricity, and large-scale mining farms has led to an exclusionary ecosystem where regular users cannot meaningfully participate.

Meanwhile, there are hundreds of millions of underutilized GPUs globally—on gaming rigs, home desktops, and cloud servers. These devices are powerful enough to contribute to hash-based computational work when aggregated.

DMP is built to capture this idle GPU compute and convert it into Bitcoin mining power, while ensuring every contributor receives a share of the BTC rewards generated by the network.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Decentral Mining Protocol (DMP) Erőforrás

Hivatalos webhely

Decentral Mining Protocol árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Decentral Mining Protocol (DMP) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Decentral Mining Protocol (DMP) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Decentral Mining Protocol rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Decentral Mining Protocol árelőrejelzését most!

DMP helyi valutákra

Decentral Mining Protocol (DMP) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Decentral Mining Protocol (DMP) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DMP token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Decentral Mining Protocol (DMP)

Mennyit ér ma a(z) Decentral Mining Protocol (DMP)?
A(z) élő DMP ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) DMP ára a(z) USD esetében?
A(z) DMP jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Decentral Mining Protocol piaci plafonja?
A(z) DMP piaci plafonja $ 18.00K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) DMP keringésben lévő tokenszáma?
A(z) DMP keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) DMP mindenkori legmagasabb ára?
A(z) DMP mindenkori legmagasabb ára 0.00156132 USD.
Mi volt a(z) DMP mindenkori legmagasabb ár?
A(z) DMP mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) DMP kereskedési volumene?
A(z) DMP élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) DMP ára emelkedni fog idén?
A(z) DMP a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) DMP árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:25:51 (UTC+8)

Decentral Mining Protocol (DMP) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

