Decentral Games ICE (ICE) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Decentral Games ICE (ICE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

Decentral Games ICE (ICE) tokennel kapcsolatos információk

ICE Poker is the first Metaverse poker platform. Play free poker, complete daily challenges, or compete in tournaments to win valuable rewards and exclusive digital collectibles. Join thousands of players worldwide.

$ICE is an in-game currency that you can earn by playing ICE Poker. You can use $ICE to buy wearable skins to play, upgrade wearable skins, buy accessories, and buy Shine to enter tournaments.

To start playing ICE Poker, check out our site here: http://decentral.games

Hivatalos webhely:
https://decentral.games/ref/287e180a
Fehér könyv:
https://docs.decentral.games/

Decentral Games ICE (ICE) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Decentral Games ICE (ICE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 94.22K
$ 94.22K
Teljes tokenszám:
$ 226.66M
$ 226.66M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 225.67M
$ 225.67M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 94.63K
$ 94.63K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.301699
$ 0.301699
Minden idők mélypontja:
$ 0
$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0.00041749
$ 0.00041749

Decentral Games ICE (ICE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Decentral Games ICE (ICE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó ICE tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező ICE token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) ICE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ICE token élő árfolyamát!

ICE árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ICE kapcsán? ICE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja!

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.