Decentral Games ICE (ICE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Decentral Games ICE (ICE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Decentral Games ICE (ICE) tokennel kapcsolatos információk ICE Poker is the first Metaverse poker platform. Play free poker, complete daily challenges, or compete in tournaments to win valuable rewards and exclusive digital collectibles. Join thousands of players worldwide. $ICE is an in-game currency that you can earn by playing ICE Poker. You can use $ICE to buy wearable skins to play, upgrade wearable skins, buy accessories, and buy Shine to enter tournaments. To start playing ICE Poker, check out our site here: http://decentral.games Hivatalos webhely: https://decentral.games/ref/287e180a Fehér könyv: https://docs.decentral.games/ Vásárolj most ICE tokent!

Decentral Games ICE (ICE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Decentral Games ICE (ICE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 94.22K $ 94.22K $ 94.22K Teljes tokenszám: $ 226.66M $ 226.66M $ 226.66M Keringésben lévő tokenszám: $ 225.67M $ 225.67M $ 225.67M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 94.63K $ 94.63K $ 94.63K Minden idők csúcspontja: $ 0.301699 $ 0.301699 $ 0.301699 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00041749 $ 0.00041749 $ 0.00041749 További tudnivalók a(z) Decentral Games ICE (ICE) áráról

Decentral Games ICE (ICE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Decentral Games ICE (ICE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ICE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ICE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ICE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ICE token élő árfolyamát!

ICE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ICE kapcsán? ICE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ICE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

