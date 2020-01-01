Decentr (DEC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Decentr (DEC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Decentr (DEC) tokennel kapcsolatos információk Decentr is allows users to generate, reuse and exchange high quality data online via a secure browser/browser extension and suite of dFintech tools. Decentr’s “data-as-value” paradigm means users see a correlated decrease in the cost of products and services bought online, via Decentr and our “dPay” system, while at the same providing superior APR’s on consumer crypto loans made via users dWallet and Decentr’s consumer crypto dLoan features. This (necessary) extension of DeFi 1.0, delivers user-centric financial services to anyone, when they want it and how they want it, regardless of their net worth. Hivatalos webhely: https://decentr.net/ Fehér könyv: https://decentr.net/files/Decentr_Whitepaper_V1.6.pdf Vásárolj most DEC tokent!

Decentr (DEC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Decentr (DEC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 18.93K $ 18.93K $ 18.93K Teljes tokenszám: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 108.77M $ 108.77M $ 108.77M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 34.81K $ 34.81K $ 34.81K Minden idők csúcspontja: $ 0.610172 $ 0.610172 $ 0.610172 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00017411 $ 0.00017411 $ 0.00017411 További tudnivalók a(z) Decentr (DEC) áráról

Decentr (DEC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Decentr (DEC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DEC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DEC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DEC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DEC token élő árfolyamát!

