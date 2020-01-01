DeathRoad (DRACE) tokenomikai adatai
DeathRoad (DRACE) tokennel kapcsolatos információk
Deathroad aims to become a comprehensive gaming ecosystem built for next generation racers, who utilize racing skills to enjoy the real racing experience and to earn tradable valuable digital assets.
DeathRoad is a miniature city oriented to build towards a Metaverse. This is a paradise for players to freely create and build city according to their own ideas, a place that can provide all the features that players need such as Property, Rental car, Garage, etc.
In addition, in the city of Deathroad, players can also join other play areas to earn profits such as ""Battle mode"" - where players can use the unique feature - ""Race to Earn"" to earn more profit; or ""Marketplace"", where they can trade with other players.
DeathRoad (DRACE) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) DeathRoad (DRACE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
DeathRoad (DRACE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) DeathRoad (DRACE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó DRACE tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező DRACE token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) DRACE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DRACE token élő árfolyamát!
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.