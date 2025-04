Mi a(z) DCA420 Meme Index (DCA)

$DCA is a community-driven crypto project aimed at creating the ultimate, searchable database of crypto memes. By cataloging and organizing the best crypto humor and insights from around the world, $DCA connects meme culture with the digital currency landscape, making it easier for everyone to explore and share the content that defines the crypto space. "Where Crypto Meets Memes- $DCA, Your Meme Coin Search Engine"

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

DCA420 Meme Index (DCA) Erőforrás Hivatalos webhely