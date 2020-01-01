Dayhub (DAY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Dayhub (DAY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Dayhub (DAY) tokennel kapcsolatos információk Dayhub is the first ecosystem that revolutionizes funded trading using Blockchain transparency and fairness. Traders who pass a skills challenge gain access to substantial capital. Through blockchain and perpetual DEXs, Dayhub ensures fair profit distribution, contrasting from traditional centralized firms. Dayhub transforms industry utilising blockchain technology and decentralization. Funded trading allows traders to access significant capital provided by a firm, often up to several hundred thousand dollars. To qualify, traders must first pay a fee to enter a trading test called a challenge, which has specific rules and objectives. If they achieve the target without breaking any rules, they receive the funding. Continued trading must adhere to the firm’s guidelines, and any violation results in loss of access to the funds. Dayhub is revolutionizing the funded trading industry by creating a decentralized ecosystem where traders, after passing a skills test known as the challenge, can receive up to hundreds of thousands of dollars in trading capital. Unlike traditional centralized firms, Dayhub ensures a fair distribution of profits between organizers and traders through blockchain technology and the development of perpetual DEXs. Hivatalos webhely: https://dayhub.io/ Fehér könyv: https://docs.dayhub.io/ Vásárolj most DAY tokent!

Dayhub (DAY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Dayhub (DAY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.85M $ 2.85M $ 2.85M Teljes tokenszám: $ 818.21M $ 818.21M $ 818.21M Keringésben lévő tokenszám: $ 480.40M $ 480.40M $ 480.40M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.85M $ 4.85M $ 4.85M Minden idők csúcspontja: $ 0.00758727 $ 0.00758727 $ 0.00758727 Minden idők mélypontja: $ 0.00549307 $ 0.00549307 $ 0.00549307 Jelenlegi ár: $ 0.00592792 $ 0.00592792 $ 0.00592792 További tudnivalók a(z) Dayhub (DAY) áráról

Dayhub (DAY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Dayhub (DAY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DAY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DAY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DAY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DAY token élő árfolyamát!

