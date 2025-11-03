TőzsdeDEX+
A(z) élő Dawn ár ma 0.00000619 USD. Kövesd nyomon a(z) DAWN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DAWN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: DAWN

DAWN árinformációk

Mi a(z) DAWN

DAWN fehér könyv

DAWN hivatalos webhely

DAWN tokenomikai adatai

DAWN árelőrejelzés

Dawn Logó

Dawn Ár (DAWN)

Nem listázott

1 DAWN-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Dawn (DAWN) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:25:43 (UTC+8)

Dawn (DAWN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00025394
$ 0.00025394$ 0.00025394

$ 0.00000616
$ 0.00000616$ 0.00000616

--

--

-9.85%

-9.85%

Dawn (DAWN) valós idejű ár: $0.00000619. Az elmúlt 24 órában, a(z)DAWN legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DAWN valaha volt legmagasabb ára $ 0.00025394, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00000616 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DAWN változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -9.85% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Dawn (DAWN) piaci információk

$ 6.01K
$ 6.01K$ 6.01K

--
----

$ 6.19K
$ 6.19K$ 6.19K

970.77M
970.77M 970.77M

999,568,366.16483
999,568,366.16483 999,568,366.16483

A(z) Dawn jelenlegi piaci plafonja $ 6.01K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DAWN keringésben lévő tokenszáma 970.77M, és a teljes tokenszám 999568366.16483. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.19K.

Dawn (DAWN) árelőzmények USD

A(z) DawnUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Dawn USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000032572.
A(z) Dawn USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Dawn USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ -0.0000032572-52.62%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Dawn (DAWN)

Dawn is the first data-driven launchpad on Solana, built to transform the way meme coins and trend-based tokens are discovered, created, and deployed. Instead of being “just another launchpad,” Dawn is a real-time monitoring and intelligence platform that tracks thousands of data sources across the internet to identify emerging signals before they go viral.

At its core, Dawn is about solving one of the biggest challenges in the meme coin and trend-token space: narrative discovery. Most traders and creators are forced to react late, chasing memes that have already peaked. Dawn flips this dynamic by continuously scanning global news outlets, social media, viral publishers, and even niche signals like international zoos and video platforms to detect early signs of momentum. These signals are displayed in a Trello-style workspace, where users can prioritize, organize, and act on what matters most to them.

When a user spots a trend they want to act on, they can click Tokenize. Dawn’s built-in AI engine instantly generates a token name, ticker, and description — reducing the creative and technical friction of launch to just a few clicks. If a logo is required, Dawn provides a link to a relevant image from the source of the trend. From there, users can connect their Solana wallet and deploy directly to Pump.fun (with Meteora integration coming soon).

Once deployed, tokens are tracked in real time. Users can manage their own launches within their workspace and also access the Live Feed, which streams all Dawn-created tokens as they go live across the ecosystem. This makes Dawn not only a tool for creators, but also for traders who want to catch new opportunities faster.

The project is powered by $DAWN, the native Solana token that will fuel the platform. $DAWN is designed to scale the ecosystem, unlock advanced features, and reward early adopters. By aligning the growth of the platform with its community, Dawn ensures that the success of the ecosystem directly benefits its users.

In short, Dawn is about turning moments into markets. By combining real-time data, AI-powered token creation, and seamless Solana deployment, Dawn is building the infrastructure layer that makes meme markets smarter, faster, and more accessible.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ.

Dawn (DAWN) Erőforrás

Dawn árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Dawn (DAWN) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Dawn (DAWN) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Dawn rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Dawn árelőrejelzését most!

DAWN helyi valutákra

Dawn (DAWN) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Dawn (DAWN) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DAWN token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Dawn (DAWN)

Mennyit ér ma a(z) Dawn (DAWN)?
A(z) élő DAWN ár a(z) USD esetében 0.00000619 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) DAWN ára a(z) USD esetében?
A(z) DAWN jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00000619. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Dawn piaci plafonja?
A(z) DAWN piaci plafonja $ 6.01K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) DAWN keringésben lévő tokenszáma?
A(z) DAWN keringésben lévő tokenszáma 970.77M USD.
Mi volt a(z) DAWN mindenkori legmagasabb ára?
A(z) DAWN mindenkori legmagasabb ára 0.00025394 USD.
Mi volt a(z) DAWN mindenkori legmagasabb ár?
A(z) DAWN mindenkori legalacsonyabb ára 0.00000616 USD.
Mekkora a(z) DAWN kereskedési volumene?
A(z) DAWN élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) DAWN ára emelkedni fog idén?
A(z) DAWN a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) DAWN árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:25:43 (UTC+8)

Dawn (DAWN) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

