Dawn (DAWN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00025394$ 0.00025394 $ 0.00025394 Legalacsonyabb ár $ 0.00000616$ 0.00000616 $ 0.00000616 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) -9.85% Árváltozás (7D) -9.85%

Dawn (DAWN) valós idejű ár: $0.00000619. Az elmúlt 24 órában, a(z)DAWN legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DAWN valaha volt legmagasabb ára $ 0.00025394, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00000616 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DAWN változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -9.85% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Dawn (DAWN) piaci információk

Piaci érték $ 6.01K$ 6.01K $ 6.01K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 6.19K$ 6.19K $ 6.19K Forgalomban lévő készlet 970.77M 970.77M 970.77M Teljes tokenszám 999,568,366.16483 999,568,366.16483 999,568,366.16483

A(z) Dawn jelenlegi piaci plafonja $ 6.01K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DAWN keringésben lévő tokenszáma 970.77M, és a teljes tokenszám 999568366.16483. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.19K.