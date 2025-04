Mi a(z) DataGold (DGOLD)

LIFT deploys AI Agents to transform content on screens into streaming knowledge. LIFT watches sports, streaming, news, social commerce and gaming to create data feeds of what is happening “now”, making content searchable, interoperable and actionable in real-time. We've built a no-code AI model training platform where anyone can train models to extract meaningful data from video or image content. $dGOLD is our on-chain, tradeable points token. It will later become the $LIFT token.

