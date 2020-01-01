Data Lake (LAKE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Data Lake (LAKE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Data Lake (LAKE) tokennel kapcsolatos információk Data Lake has built a global medical data donation program - tokenised and created with web3 technologies - in order to solve the most pressing issue in medical science; access to high-quality medical data. Data Lake system uses blockchain technology to record and verify donor consent, ensuring their data is only used with express permission as evidenced on the blockchain. This consent system is running on Polygon chain, an ETH L2 chain with low fees, fast transactions, and optimal scalability. Additionally our medical data ecosystem is powered by $LAKE, an ERC20 token on Ethereum chain that is an entry-ticket to participating, powers donors rewards, and has various other utilities. Hivatalos webhely: https://data-lake.co Fehér könyv: https://data-lake.co/whitepaper Vásárolj most LAKE tokent!

Data Lake (LAKE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Data Lake (LAKE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.81M $ 1.81M $ 1.81M Teljes tokenszám: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.58B $ 1.58B $ 1.58B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.85M $ 2.85M $ 2.85M Minden idők csúcspontja: $ 0.04781821 $ 0.04781821 $ 0.04781821 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00114133 $ 0.00114133 $ 0.00114133 További tudnivalók a(z) Data Lake (LAKE) áráról

Data Lake (LAKE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Data Lake (LAKE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LAKE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LAKE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LAKE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LAKE token élő árfolyamát!

